Mardin'de İki Kamyon Çarpıştı 4 Yaralı Var

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'de İki Kamyon Çarpıştı 4 Yaralı Var

Midyat-Dargeçit kara yolu Gülveren Mahallesi mevkisinde sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki araçta bulunan Nurcan A. (43), Bünyamin G. (18), Bilal M. (34) ve Hasan Ç. (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Esenler'de Boş Binanın Çatısında Çökme Oldu Esenler'de Boş Binanın Çatısında Çökme Oldu
Evde Kuş Besleyenler Aman Dikkat: Bu 8 Kritik Detayı Sakın Atlamayın! Hayati Önemi Var Evde Kuş Besleyenler Aman Dikkat: Bu 8 Kritik Detayı Sakın Atlamayın! Hayati Önemi Var
Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskınında Yakalanan 3 Şahıs Tutuklandı Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskınında Yakalanan 3 Şahıs Tutuklandı
Kararan Ocak Başlıklarını Anında Parlatıyor: Doğal Temizlik Yöntemi Kararan Ocak Başlıklarını Anında Parlatıyor: Doğal Temizlik Yöntemi