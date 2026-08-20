Mardin'de 'Balkondan Düşen' Bedriye'nin Ölümünde Kan Donduran Detay: 'Öldüreceğimi Planlamıştım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Midyat ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan ve kayıtlara ilk etapta "balkondan düşme" olarak geçen olay, kan donduran bir cinayet iddiasına dönüştü.

Bağlar Mahallesi'ndeki Çevre Yolu üzerinde yer alan Tanlar Sitesi'nin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Bedriye Naz’ın ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, genç kadının eşi Levent Naz (32) cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'DÜŞMEDİ, İTİLDİ: ENİŞTESİNİ ARAYIP İTİRAF ETTİ'

Olayın bir kaza olmadığını savunan aile avukatı Gurbet Bilbay, mahkeme seyrini değiştirecek çok ciddi deliller ve telefon kayıtları olduğunu açıkladı. Bedriye Naz'ın bir yıl önce boşanmak istediğini ancak eşinin tehditleriyle engellendiğini belirten Bilbay şunları kaydetti:

"Bedriye Naz düşmedi, atıldı, öldürüldü. Düştükten hemen sonra eşi Levent Naz neden eniştesini arayıp, 'Ben bunu öldürdüm, daha önce planlamıştım, gelin onu alın' diyor? Bu telefon konuşmasına maktulün ablası da bizzat şahit oldu. Arama kayıtları elimizde mevcut. Bu şahıs takıntılı biriydi ve kaçmaya çalışırken yakalandı."

'TÜM DÜNYA BU CANİYİ TANISIN'

Abla Filiz Dilekçi, adaletin yerini bulması için seslerinin duyurulmasını istedi. En ağır cezanın verilmesini talep eden acılı abla, "Benim gencecik kardeşimi katlettiler. Canice, 5'inci kattan kocası tarafından itildi. Bu vicdansız adam sadece Bedriye’yi öldürmedi, 4 tane sabiyi annesiz bıraktı. 'O çocukların hali ne olacak' diye hiç düşünmedi. Bu cani adamı herkes, tüm dünya tanısın. Gerçek bir adalet istiyoruz" diyerek isyan etti.

KAÇARKEN YAKALANDI

Olay günü evde yaşanan şiddetli tartışmanın ardından komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsinin ardından Acırlı Mahallesi’nde toprağa verilen Bedriye Naz'ın evli olduğu Levent Naz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Midyat Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın olay yerinden kaçma girişiminde bulunurken yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA