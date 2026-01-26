Mardin’de 5 Günlük Eylem Yasağı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin Valiliği, il genelinde her türlü eylem ve etkinliğin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Kararın, son dönemde yaşanan gelişmeler ve kentte oluşabilecek güvenlik riskleri dikkate alınarak alındığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, 27 Ocak 2026 Salı günü Nusaybin ilçesinde düzenlenmek istenen bir yürüyüşe dikkat çekilerek, bu etkinlik gerekçe gösterilerek kamu düzenini bozabilecek eylemlerin yaşanabileceği değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi.

DIŞARIDAN GİRİŞE DE YASAK

Bu kapsamda, 27 Ocak Salı günü saat 00.01’den başlayarak 31 Ocak Cumartesi günü saat 23.59’a kadar, Valilik ve Kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında; açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve pankart asma gibi tüm faaliyetler yasaklandı. Ayrıca eylemlere katılmak amacıyla il dışından veya ilçelerden Mardin’e gelmesi değerlendirilen kişi ve araçların kente giriş ve çıkışlarına da izin verilmeyeceği bildirildi.

