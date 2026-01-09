Mardin’de 17 Yaşındaki Melek Kayıp! Bir Haftadır Haber Yok

Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 Ocak’tan beri kayıp olan 17 yaşındaki Melek Ayhan’dan hâlâ haber alınamıyor. Annesi Nazmiye Ayhan, “Kimse ne içtiğini ne yediğini bilmiyor. El bebek gül bebek büyüttük seni. Bari bir haber gönder, bileyim sağsın, bir şey demem” dedi.

Son Güncelleme:
Mardin’de 17 Yaşındaki Melek Kayıp! Bir Haftadır Haber Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Artuklu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Melek Ayhan, 3 Ocak’ta evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, kendi çabalarıyla kızına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Arama çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor.

Anne Nazmiye Ayhan, kızının güvenliğinden endişe duyduğunu ifade ederek, herhangi bir kişiden şüphelenmediklerini ve kızlarının kendi isteğiyle mi yoksa zorla mı alındığını bilmediklerini söyledi.

Mardin’de 17 Yaşındaki Melek Kayıp! Bir Haftadır Haber Yok - Resim : 1

'YETER Kİ EVE GELSİN'

Ayhan, kızının bir an önce bulunmasını talep ederek, "Emniyete, çocuk şubeye, savcılığa, her yere gittim ama hala bir haber alamadım. Günlerdir kızımdan haber alamıyorum, perişanım. Kızımı getirin bana. Gösterin, bileyim iyidir, haklarında dava açmam. Cumartesi günü sabah evden çıktık. Kız kardeşinin kolu kırık olduğu için ‘Yanında kalıp ona bakacağım’ dedi. Saat 12.00 gibiydi eve döndük ama kızım yoktu. Evden de hiçbir şey götürmemiş, ne çanta, ne elbise, ne para hiçbir şey götürmemiş. Markete mi gitmiş, nereye çıkmış bilmiyorum, kendisi mi yoksa zorla mı götürülmüş bilmiyoruz. Eğer ki, ben bir gün dışarıda kaldım, eve dönsem annem babam kızacak diyorsa ben hiç kızmam. Yeter ki eve gelsin, dönsün, bileyim sağdır. Başka da hiç bir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Mardin’de 17 Yaşındaki Melek Kayıp! Bir Haftadır Haber Yok - Resim : 2

'PERİŞAN OLDUK'

Kızının hayatından endişe duyduğunu ifade eden Ayhan, şunları söyledi: "Perişan olduk, Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük, bu yaşa getirdik. Bir haber ver, bileyim sağsın, bir şey demem. İstediğin kadar istediğin yerde kalırsın, yeter ki ben bileyim. Kızımı gören ya da yerini bilenlerden insaniyet namına 112’ye ya da en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum.”

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin kayıp
Son Güncelleme:
Ankara-Şam Hattında Kritik Görüşme Ankara-Şam Hattında Kritik Görüşme
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bingöl'de Şiddetli Kar Yağışı: Eğitime Ara Verildi Bingöl'de Şiddetli Kar Yağışı... Eğitime Ara Verildi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı
Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu: YPG’ye Karşı Operasyon Başladı Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu