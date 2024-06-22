Mardin ve Diyarbakır'daki yangınlarda ölü sayısı 14'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın felaketinde, hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Mardin ve Diyarbakır'daki yangınlarda ölü sayısı 14'e yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki kırsal alanda anız yangını çıktı.

Hızla büyüyen yangın civardaki köyleri sardı, yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin ise tedavilerine devam edildiğini aktarmıştı.

Yangında ölü sayısı 14 kişiye yükseldi. Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan Kerime Erdenli (55) ile Fadıl Demir (57) de hayatını kaybetti.

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