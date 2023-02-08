Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

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Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! - Resim: 1

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı.

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Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! - Resim: 2

Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacak bu sismik hareketin 8 Şubat tarihinde olması bekleniyor" dedi.

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Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! - Resim: 3

13-14 ŞUBAT TARİHLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. 

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Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! - Resim: 4

Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

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