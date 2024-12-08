Marangozluğu Bıraktı Olmaz Denilen İşe Başladı! İlk Hasatta Rekor Kırdı

Baba mesleği marangozluğu uzun yıllar sürdüren Çaparoğlu, farklı bir alanda çalışmak istediğine karar vererek araştırmalara başladı. Tarımla uğraşmanın kendisi için daha uygun bir seçenek olacağını düşünen Çaparoğlu, önce muz yetiştiriciliğini incelemeye koyuldu. Ancak bu süreçte karşılaştığı ejder meyvesi fikri ilgisini çekti ve rotasını bu ürüne çevirdi.

Kaynak: AA