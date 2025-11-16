Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün Bozova’daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre kalfa olarak çalışan Habip A. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle 15 yaşındaki Muhammed K.’nın ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra çocuğa yüksek basınçlı hava kompresörüyle saldırı gerçekleştirildi. Çocuğun yere yığılması üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YOĞUN BAKIMA SEVK EDİLDİ

Ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk yoğun bakım ünitesine alındı.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Habip A., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABADAN TEPKİ

Oğlunun hayati tehlike altında olduğunu belirten baba Ahmet K., şüphelinin serbest bırakılmasına tepki göstererek olayın sorumlularının en kısa sürede adalet karşısına çıkarılmasını istedi.

