Mantar Toplamak İçin Gittiği Ormanda Ölü Bulundu

Sakarya'da mantar toplamak için ormana giden yaşlı adamın cesedi bulundu.

Mantar Toplamak İçin Gittiği Ormanda Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şükrü Erarslan mantar toplamak için Sakarya’nın Karasu ilçesinde Gölköprü Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alana gitti. Bir süre Erarslan’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince Şükrü Erarslan hareketsiz bir şekilde ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erarslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Erarslan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi merkezine gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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