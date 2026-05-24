Mansur Yavaş'tan Yeni Kurultay Çağrısı: 45 Gün İçinde Toplanmalıdır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önündeki polis ablukasına tepki göstererek, "Bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez" dedi. Yavaş, "O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önündeki polis ablukasına tepki gösterdi.

YAVAŞ'TAN AÇIK ÇAĞRI

Mansur Yavaş, yazılı açıklamasında, "Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır" dedi.

'KURULTAY 45 GÜN İÇİNDE TOPLANMALIDIR'

"Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez" diyen Yavaş, "Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır" ifadelerini kullandı.

Kurultay çağrısında bulunan Yavaş, "Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

