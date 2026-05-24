Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e Destek Ziyareti: 'Polisin Girişi Hoş Olmadı'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından Meclis’teki makamında Özgür Özel’i ziyaret etti. Yavaş, yaşanan müdahaleye tepki göstererek "Yüzyıllık bir partiye polisin girmesi hoş olmadı" dedi.

CHP’de 'mutlak butlan' kararı sonrası Genel Merkez binası tahliye edilince tansiyon yükseldi. Özgür Özel partililerle birlikte Meclis’e yürüdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Sözcü'nün haberine göre Yavaş ve Özel, kısa bir süre sohbet etti. Özel ile görüşmesinin ardından Yavaş, TBMM'den ayrıldı.

'SON DERECE YANLIŞ'

Genel Merkez’e müdahaleye ilişkin konuşan Yavaş, "Partiye bu şekilde polisin de girilmesi son derece yanlış. Yüzyıllık bir partiye bu şekilde polisin girmesi… Hoş olmadı. Allah korusun, başka bir şey de olmadı ama polisler de bizim, canımız, ciğerimiz."

Basın mensuplarının Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Yavaş, "Hayır, herhangi bir görüşmem olmadı" dedi.

