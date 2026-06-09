Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: 'Sağduyu Gösterin, Evimiz Zarar Görmesin'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki Meclis ve kürsü krizi tırmanırken sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu, kurumsal kimliğin korunması için sağduyu ve yapıcı adım talep etti.

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Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: 'Sağduyu Gösterin, Evimiz Zarar Görmesin'
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CHP'de bugün saat 13.30'da yapılacak grup toplantısı öncesinde Meclis'te kriz giderek tırmanırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben kritik bir açıklama yayınladı.

'MILYONLARCA CHP’Lİ DEVLET ADAMLIĞI TECRÜBENİZİ BEKLİYOR'

Mansur Yavaş, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun partinin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değer olduğunu hatırlatarak, milyonlarca partilinin kendisinden sağduyu beklediğini vurguladı:

"Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur."

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ HEPİMİZİN ORTAK EVİDİR'

Yavaş, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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Mansur Yavaş CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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