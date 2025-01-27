Mansur Yavaş'tan Flaş 'İmamoğlu' Çıkışı

İmamoğlu hakkında 'bilirkişi' açıklamalarının ardından soruşturma başlatılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek açıklaması geldi. Yavaş açıklamasında, "Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Flaş 'İmamoğlu' Çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında bir bilirkişi hakkında yaptığı açıklamalar kamuoyunda gündem oldu. İmamoğlu’na söz konusu açıklamalarının ardındna soruşturma başlatılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yavaş açıklamasında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun “bilirkişi” hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim” derken, İmamoğlu’na desteğini açıkladı.

Mansur Yavaş'tan Flaş 'İmamoğlu' Çıkışı - Resim : 1

Yavaş açıklamasının tamamında şunları yazdı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun “bilirkişi” hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim. Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir.

Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir. Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu’na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir.

Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim.

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Kaynak: Haber Merkezi

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