Mansur Yavaş ve Belediye Başkanları Yeni Partiye Geçecek mi? CHP’de İstifa Düğümü

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İstinaf mahkemesinin 'mutlak butlan' kararı sonrası olağanüstü kurultay taleplerinin tüzüğe rağmen reddedilmesi parti içindeki bölünmeyi derinleştirdi. CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, olağan kurultay sürecinin eylül ayında başlatılacağının ilan edilmesi üzerine Özgür Özel ve ekibi "B Planı" için düğmeye bastı. Ankara kulislerini hareketlendiren son bilgilere göre, yeni partinin kuruluş takvimi beklenenden çok daha yakın bir tarihe, temmuz ayı sonuna çekildi.

KURULTAY RESTİ SEÇİM STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gazete Oksjen'den Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Kılıçdaroğlu yönetimi, yeterli delege imzası toplanmasına ve Parti Meclisi’ndeki üye yetersizliği iddialarına rağmen, mahkemenin tedbir kararını gerekçe göstererek erken bir kurultaya gitmeyeceğini netleştirdi. Olağan kurultay sürecinin eylülde başlaması, mahalle delegesi seçimlerinden il ve ilçe kongrelerine kadar en az 5-6 aylık bir takvim anlamına geliyor.

Bu durum, CHP'nin 2027 yılında yapılması planlanan genel seçimlere mevcut Kılıçdaroğlu yönetimiyle girme ihtimalini en güçlü senaryo haline getirdi. Hukuk mücadelesinden umudunu kesen Özel ekibi ise çıkış yolunu tamamen yeni parti altında örgütlenmekte buldu.

KAÇ VEKİL GEÇECEK?

Yeni partinin kurulmasıyla birlikte TBMM'deki grup dengelerinin nasıl değişeceği en kritik soru işareti olarak duruyor. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının Özel'in safına geçecek milletvekili sayısının 55'i geçmeyeceğini öngördüğü ve istifaları engellemek için yoğun bir ikna mesaisi yürüttüğü iddia edildi. Buna karşın Özgür Özel ve ekibi, CHP'nin mevcut 137 milletvekilinden en az 100’ünün kuruluşla birlikte anında yeni partiye katılarak Meclis'te ana muhalefet gücünü ellerinde tutacaklarına inanıyor.

'HEMEN İSTİFA ETMEYİN'

Belediye başkanlarının geçiş süreci ise çok daha temkinli bir stratejiyle yürütülüyor. Özgür Özel’in, belediye başkanlarının bir süre daha CHP amblemi altında kalmasından yana olduğu belirtiliyor. Erken bir geçiş durumunda, muhalif belediyelere yönelik idari ve hukuki operasyonların yoğunlaşabileceği endişesi bu kararda etkili oluyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre, toplu bir geçiş kararı alınsa dahi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in CHP’de kalmaya devam edeceği iddia ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yeni partiye hemen katılması beklenmiyor. Yavaş’ın bir süre daha CHP’de kalarak Kılıçdaroğlu yönetimine karşı mesafeli duruşunu koruyacağı konuşuluyor.

Kaynak: Gazete Oksijen