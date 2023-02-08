Mansur Yavaş: Hatay Havalimanı'nınuçuşlara açılması için çalışmalara başladık

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle hasar gören Hatay Havalimanı'nın yeniden açılması için çalışmalara başladı.

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Mansur Yavaş: Hatay Havalimanı'nınuçuşlara açılması için çalışmalara başladık

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedelere destek olmak için teyakkuza geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bin 941 personeli, 410 hizmet aracı ve iş makinesiyle deprem bölgesinde çalışıyor. ABB'nin 48 aracı ve 822 personeli daha Hatay’a gönderildi.

Deprem nedeniyle Hatay Havalimanı hasar gördü. Havalimanının onarım çalışmaları için çalışmalar sürüyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" ifadelerini kullandı. 

Mansur Yavaş: Hatay Havalimanı'nınuçuşlara açılması için çalışmalara başladık - Resim : 1

 
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