Manisalı Gençler, Kent Yönetiminde Söz Sahibi Oldu

''Manisa için sloganıyla yeni dönem manifestosunu'' açıklayan Başkan Zeyrek’in çağrısı ile başlayan Kent Buluşmaları, kadınlara yönelik toplantının ardından ''Gençlik Buluşması'' ile devam etti. Buluşmada gençler, kente ilişkin görüş, önere ve beklentilerini dile getirdi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen programa; Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Meclis üyeleri, lise ve üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi partilerin gençlik kolları katıldı.







Kaynak: ANKA