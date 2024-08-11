Manisa'daki Orman Yangını İkinci Gününde
Manisa'nın Salihli ilçesinde dün çıkan orman yangını hala söndürülemedi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere bugün de havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.
Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.
Kaynak: AA
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