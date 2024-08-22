Manisa'da Yangın Paniği! Depo Küle Döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir kuru gıda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülen yangında depo kullanılmaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Manisa'da Yangın Paniği! Depo Küle Döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Durasıllı Mahallesi mevkiinde bulunan bir kuru gıda deposunda dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede deponun tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodaki yangına, Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ve jandarma TOMA aracı ile müdahale edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları sürerken, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan da bölgeye gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Manisa Yangın
Son Güncelleme:
Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Polis Darbedildi Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Polis Darbedildi
Üsküdar'da Feci Kaza: Takla Atan Otomobilin İçerisinde Sıkıştılar Üsküdar'da Feci Kaza! Araçta Sıkıştılar
Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı
Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Tekin Tarih Vererek Duyurdu! Öğretmen Atamalarında Yeni Gelişme Öğretmen Atamalarında Yeni Gelişme
Galatasaray, Young Boys'a 3-2 Mağlup Oldu! Batshuayi Golleriyle Tarihe Geçti Batshuayi'nin Golleri Aslan'a Yetmedi
Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Polis Darbedildi Asker Eğlencesi Kanlı Bitti! Polis Darbedildi
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Üsküdar'da Feci Kaza: Takla Atan Otomobilin İçerisinde Sıkıştılar Üsküdar'da Feci Kaza! Araçta Sıkıştılar