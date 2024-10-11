Manisa’da Uyuşturucu Operasyonu: Zehir Taciri Tutuklandı
Manisa’da narkotik ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda E.A. (21) isimli şüpheli yakalandı. Saruhanlı’da ikamet eden E.A’nın evinde yapılan aramada, parçalar halinde 7.74 gram esrar ve 10 adet sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA