Manisa’da TEKEL depolarının bulunduğu alanda yangın

Akhisar'da eski TEKEL depolarının bulunduğu büyük alanda çıkan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. 30 hektar kuru ot ve ağaçlık alan yanarken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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Akhisar'da, eski TEKE depolarının bulunduğu alanda ot ve ağaç yangını başladı. Kısa sürede büyüyen yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve Akhisar Belediyesi ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıylayangın kontrol altına alınırken, 30 hektar kuru ot ve ağaçlık alan yandı.

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Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "İtfaiye Dairemizden 16, Kent Estetiği Dairemizden 2, MASKİ'den 1 araç ve 34 personelimiz ile yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdik. Çevrede bulunan fabrikalara ve depolara yangının sirayet etmesini önledik. Ayrıca yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmaması da yüreklerimize su serpti" dedi.

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