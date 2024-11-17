Manisa'da Soğuk Hava ve Yağmura Rağmen Hasat Başladı: Kamyon Kamyon Satılıyor

Türkiye'nin üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa, temmuz ayında başlayan üzüm hasadına aralık ayının sonlarına kadar, hatta bazen ocak ayının ilk haftalarına kadar devam ediyor. Üzümler, temmuz ayında örtü altına alınarak dalında olgunlaşmaya bırakılıyor ve örtüler sayesinde taze bir şekilde hasat edilmeye hazırlanıyor.