Manisa'da Soğuk Hava ve Yağmura Rağmen Hasat Başladı: Kamyon Kamyon Satılıyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kasım ayının ortasında yağmurlu ve soğuk havaya rağmen, örtü altındaki Çekirdeksiz Sultaniye Üzümleri'nin hasadı sürüyor. Yağmurluklarını giyen işçiler, bir yandan üzümleri özenle keserken, kesilen üzümler diğer tarafta kasalarla kamyonlara yüklenerek yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına sevk edilmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa, temmuz ayında başlayan üzüm hasadına aralık ayının sonlarına kadar, hatta bazen ocak ayının ilk haftalarına kadar devam ediyor. Üzümler, temmuz ayında örtü altına alınarak dalında olgunlaşmaya bırakılıyor ve örtüler sayesinde taze bir şekilde hasat edilmeye hazırlanıyor.
HASAT AŞAĞIKOÇAKLAR MAHALLESİ'NDE BAŞLADI
Sarıgöl’ün Aşağıkoçaklar Mahallesi’ndeki Murat Erbaş’a ait üzüm bağında sabahın erken saatlerinde hasat işlemleri başladı. Yağmurluklarını giyen işçiler, taze şekilde bekletilen üzümleri özenle kesip ayıklayarak kasalara yerleştiriyor ve kamyonlara yükleniyor. Alınan üzümler, yurtiçindeki pazar ve marketlerde yerini alırken, hasat çalışmalarına devam ediliyor.
ÜRETİCİLER YAĞMURA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR
Kasım ayının 17’sinde olmasına rağmen, yağmur ve çamura rağmen üzüm hasadına devam eden işçiler, zor şartlarda çalışarak ürünleri toplamaya gayret gösteriyor. Üzüm üreticisi Murat Erbaş, “Aylardan kasım, ama üzümlerimiz gerçekten çok güzel. Allah bereketini versin. Yaşadığımız iklim harika, üzümler güzel, insanlar güzel. Hep birlikte bereketli kazançlar elde etmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.
Sarıgöl ve çevresinde yağmurlu havaya rağmen hasat devam ederken, ilçenin birçok bölgesinde hala örtü altında bekleyen tonlarca üzüm olduğu öğrenildi.