Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın! Meyve Ağaçlarına Sıçradı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikanın yanında bulunan bazı meyve ağaçlarına da sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Muradiye Mahallesi’ndeki fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın! Meyve Ağaçlarına Sıçradı - Resim : 1

MEYVE AĞAÇLARINA SIÇRADI

Alevler fabrikanın hemen yanında bulunan bazı meyve ağaçlarına da sıçradı. Yoğun dumanın yükseldiği yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın! Meyve Ağaçlarına Sıçradı - Resim : 2
Alevler fabrikanın yanındaki bazı meyve ağaçlarına da sıçradı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, orman yangın söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın! Meyve Ağaçlarına Sıçradı - Resim : 3
Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Muğla'da Orman Yangını! Ekipler Sarp Arazide Mücadele VeriyorMuğla'da Orman Yangını! Ekipler Sarp Arazide Mücadele VeriyorGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Manisa
Son Güncelleme:
Trump’ı Küplere Bindiren Fotoğraf! ‘Protesto’ Duvarı İngiltere Ziyaretine Gölge Düşürdü Trump’ı Küplere Bindiren Fotoğraf! ‘Protesto’ Duvarı İngiltere Ziyaretine Gölge Düşürdü
Pompaya ‘Mini’ Zam Tarifi! Benzin ve Motorine Bir Artış Daha Geldi! 17 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi Akaryakıta Sinsi Zam! Fiyatlar Güncellendi
Yarış Spikeri Esen Gök’ün Ölüm Nedeni Belli Oldu: Adli Tıp Raporu Çıktı Yarış Spikeri Esen Gök’ün Ölüm Nedeni Belli Oldu: Adli Tıp Raporu Çıktı
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha