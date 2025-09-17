Manisa'da Palet Fabrikasında Yangın! Meyve Ağaçlarına Sıçradı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikanın yanında bulunan bazı meyve ağaçlarına da sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Muradiye Mahallesi’ndeki fabrikanın eski paletlerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
MEYVE AĞAÇLARINA SIÇRADI
Alevler fabrikanın hemen yanında bulunan bazı meyve ağaçlarına da sıçradı. Yoğun dumanın yükseldiği yangın sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, orman yangın söndürme arazözleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.
