Manisa'da Orman Yangını Büyüyor: İzmir-İstanbul Otoyolu Ulaşıma Kapandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Edinilen bilgiye göre, Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarın ardından ekipler bölgeye sevk edilirken, yangına ilk müdahale saat 13.20'de yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarına 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer katıldı. Ekipler, alevleri en kısa sürede kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele veriyor.

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının duman ve alevlerinin İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşması üzerine güvenlik amacıyla otoyol trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalar sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA