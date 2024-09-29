Manisa'da Orman Yangını! Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Manisa'da Orman Yangını! Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

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