Manisa’da Kaçak Kazıya Suçüstü! 4 Kişi Yakalandı

Manisa’da Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Olay yerine hızla müdahale eden ekipler, iş makinesiyle kazı yapan Ö.K. , A.Y. , Ş.B. ve T.B. isimli zanlıları suçüstü yakaladı.

BALIKESİR’DEN KAZI İÇİN GELMİŞLER

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde Balıkesir’den geldiklerini ve kazı için kepçeyi tır yardımıyla ilçeye taşıdıklarını itiraf etti. Olay yerinde ele geçirilen kazı aletlerine ve zanlıların kullandığı 3 cep telefonuna inceleme yapılmak üzere el konuldu. Kazıda kullanılan iş makinesi ise ekipler tarafından yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA