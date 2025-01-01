Manisa’da Kaçak Kazıya Suçüstü! 4 Kişi Yakalandı
Manisa’nın Salihli ilçesinde, yılbaşı gecesi iş makinesiyle izinsiz define arayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazı için Balıkesir’den geldiği öğrenildi.
Manisa’da Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Kemer Mahallesi Narlı mevkisinde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Olay yerine hızla müdahale eden ekipler, iş makinesiyle kazı yapan Ö.K. , A.Y. , Ş.B. ve T.B. isimli zanlıları suçüstü yakaladı.
BALIKESİR’DEN KAZI İÇİN GELMİŞLER
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde Balıkesir’den geldiklerini ve kazı için kepçeyi tır yardımıyla ilçeye taşıdıklarını itiraf etti. Olay yerinde ele geçirilen kazı aletlerine ve zanlıların kullandığı 3 cep telefonuna inceleme yapılmak üzere el konuldu. Kazıda kullanılan iş makinesi ise ekipler tarafından yediemin otoparkına çekildi.
Kaynak: AA