Manisa’da ’Hoş Geldin Bebek’ Projesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiçeği burnunda anne ve babaların sevinçlerine ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla “Hoş Geldin Bebek” projesini hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından Hoş geldin Bebek projesi kapsamında bebeklerine yeni kavuşan aileler ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde ailelere “Hoş Geldin Bebek Seti” hediye ediliyor.

Projeden 0-3 aylık bebeği olan aileler yararlanabiliyor. Proje kapsamındaki Hoş Geldin Bebek seti içeriğinde ise; anne bebek çantası, 2 adet çıtçıtlı badi, 1 paket ağız mendili, bebek battaniyesi, bebek bezi, bebek pişik kremi, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek yağı, ateş ölçer, banyo süngeri, biberon, bebek bakım seti (tırnak makası, tarak), bebek banyo havlusu, diş kaşıyıcı, 3’lü bebek çorabı bulunuyor.

0-3 aylık bebeği olan ebeveynler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi manisa.bel.tr’de yer alan Hoş Geldin Bebek linki üzerinden ya da 444 99 45 veya Alo 185 ÇÖZMER hattı aracılığıyla projeye başvurabiliyor.

İLK AİLE ZİYARETLERİ YAPILDI

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri Müjde Günderen ve Şerife Kümüştekin, Hoş Geldin Bebek projesinin hayata geçmesinin ardından aile ziyaretlerinin ilkini gerçekleştirdi. Bu kapsamda Halil Döker ve Şeyma Döker çifti, hayata gözlerini yeni açan ikiz bebekleri Ömer Asaf ve Emir Alp’in mutluluklarını paylaşmak için ziyaret edildi. Büyükşehir yetkilileri, ziyarette Döker çiftini tebrik edip, aileye Hoş Geldin

BEBEK SETİNİ TAKDİM ETTİ

Hatice Kabaklı da kısa zaman önce Eflin bebeği dünyaya getirdi. Bu nedenle Şehzadeler ilçesinde yaşayan Hatice-İlhan Kabaklı çifti de ziyaret edildi. Büyükşehir yetkilileri aileye yeni doğan bebekleri için iyi dileklerini ilettikten sonra "Hoş Geldin Bebek Seti"ni hediye etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, yapılan ziyaretlerin ardından projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sert, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in hemşerilerimize vermiş olduğu sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de ’Hoş Geldin Bebek’ projemiz. Proje kapsamındaki ’Hoş Geldin Bebek’ paketimizin içerisinde yeni doğan bir bebeğimizin ihtiyaç duyacağı tüm malzemeler yer almakta. Annelerimiz için de inanılmaz kolaylıklar sağlayacak bir paket oluşturduk” diye konuştu.

Hatice Kabaklı, yapılan ziyaret nedeniyle mutlu olduğunu belirtti. Kabaklı, “Bu güzel günümüzde yanımızda olduğunuz için çok mutlu oldum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyorum” dedi. Ömer Asaf ve Emir Alp’in babası Halil Döker ise, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, bu mutlu günlerimizde bizleri yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA