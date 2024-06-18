Manisa'da hem belediyeden hem valilikten uyarı

Manisalılar, yüzmenin yasak olduğu yerler için uyarıldı.

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürme amacıyla yapılan gölet ve benzeri tesislere serinlemek için girilmemesi noktasında uyarılarda bulundu.

Talihsiz olayların önüne geçilebilmesi için özellikle ebeveynlerin bu konuda daha duyarlı olmaları istendi.