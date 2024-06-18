Manisa'da hem belediyeden hem valilikten uyarı

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde vatandaşları, baraj, gölet, sulama kanalı gibi yüzmenin yasak olduğu alanlara girmemeleri yönünde uyardı.

Son Güncelleme:
Manisa'da hem belediyeden hem valilikten uyarı

Manisalılar, yüzmenin yasak olduğu yerler için uyarıldı.

Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangın söndürme amacıyla yapılan gölet ve benzeri tesislere serinlemek için girilmemesi noktasında uyarılarda bulundu.

Talihsiz olayların önüne geçilebilmesi için özellikle ebeveynlerin bu konuda daha duyarlı olmaları istendi.

Valilik açıkladı, Manisa'da yasak başladı!Valilik açıkladı, Manisa'da yasak başladı!Güncel

Son Güncelleme:
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı dua istedi
Adalıların İETT protestosu sürüyor, Ataol Behramoğlu İmamoğlu'na çağrı yaptı: İBB'den açıklama geldi Adalıların İETT protestosu sürüyor
Kral kelebeğin ömrü diğerlerine göre uzunmuş Kral kelebeğin ömrü diğerlerine göre uzunmuş
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi