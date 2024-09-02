Manisa'da Hasadı Başladı Kilosu 300 Liradan Satılıyor: 270 Ton Üretim Bekleniyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde menengiç (çitlembik) ağaçlarının aşılanmasıyla elde edilen Antep fıstığının hasadına başlandı. Bu yıl yaklaşık 270 ton fıstık üretimi hedefleniyor.
Demirci Ziraat Odası'nın öncülüğünde yaklaşık 4.500 dekarlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, menengiç ağaçları Antep fıstığı ağaçlarına dönüştürüldü. Şimdi ise bu ağaçlardan toplanan fıstıklar, Gaziantep'ten gelen tüccarlara satılmak üzere hazırlanıyor. Fıstıklar, silkelenip dış kabuğundan ayrıldıktan sonra kurutuluyor.
Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, ilçedeki Antep fıstığı üretiminin her yıl artış gösterdiğini belirterek, bu yılki hedeflerinin 270 ton olduğunu ifade etti. Karakaya, özellikle İmrenler, Kulalar, Sevinçler, Hoşçalar ve Yiğitler gibi kırsal mahallelerde yoğun olarak üretim yapıldığını ve bu bölgenin Antep fıstığı konusunda önemli bir yer haline geldiğini söyledi.
Yiğitler Mahallesi'nde 20 yıldır fıstık üreticiliği yapan İsmail Akbulut, hasat sezonunun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akbulut, hasat sürecini şöyle anlattı: "Ağustos sonunda hasada başlıyoruz. Fıstıkları topladıktan sonra kabuğundan ayırıyor, ardından suya atarak boş taneleri ayırıyoruz. Dolu olanları ise gölgede kurutarak satışa hazırlıyoruz. Bu yıl fıstığın kilogramı 300 liradan alıcı buluyor."
Yiğitler Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya da mahallede yılda 20 ton fıstık üretildiğini belirtti. Karakaya, "Eylül sonunda Gaziantep'ten alıcılar gelir, mahallemize kurulan pazarda fıstıklarımızı satarız. Burada üretilen paşa fıstığı, Gaziantep'teki fıstıklarla aynı kalitede. Özellikle baklava yapımında kullanılan fıstıklar, yoğun talep görüyor," şeklinde konuştu.
Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen Antep fıstığı, hem bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor hem de kuruyemişçiler tarafından büyük ilgi görüyor.