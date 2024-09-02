Manisa'da Hasadı Başladı Kilosu 300 Liradan Satılıyor: 270 Ton Üretim Bekleniyor

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, ilçedeki Antep fıstığı üretiminin her yıl artış gösterdiğini belirterek, bu yılki hedeflerinin 270 ton olduğunu ifade etti. Karakaya, özellikle İmrenler, Kulalar, Sevinçler, Hoşçalar ve Yiğitler gibi kırsal mahallelerde yoğun olarak üretim yapıldığını ve bu bölgenin Antep fıstığı konusunda önemli bir yer haline geldiğini söyledi.

Yiğitler Mahallesi'nde 20 yıldır fıstık üreticiliği yapan İsmail Akbulut, hasat sezonunun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akbulut, hasat sürecini şöyle anlattı: "Ağustos sonunda hasada başlıyoruz. Fıstıkları topladıktan sonra kabuğundan ayırıyor, ardından suya atarak boş taneleri ayırıyoruz. Dolu olanları ise gölgede kurutarak satışa hazırlıyoruz. Bu yıl fıstığın kilogramı 300 liradan alıcı buluyor."