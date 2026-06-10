Manisa'da Gizli Soruşturma: Özgür Özel'in Eski Danışmanı Gözaltında

Manisa'da gizlilik kararı bulunan bir soruşturma kapsamında, Özgür Özel'in eski danışmanı Cem Yüzer ile belediye personeli Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Manisa'da Gizli Soruşturma: Özgür Özel'in Eski Danışmanı Gözaltında
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında, Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı.

Yüzer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekilliği döneminde danışmanlığını yapmıştı. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖZEL'İN SAVUNDUĞU İSİM DE TUTUKLANMIŞTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da 12 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı. Özel 26 Mayıs'ta Manisa'da düzenlenen mitingde Gözaçan için "Bu zor günümde bir kolumu dayayacağım Ferdim yanımda yok, diğer kolumu dayanacağım Demirhan kardeşimi de attılar, tıktılar içeriye. Bir iftira ile attılar" demişti.

Kaynak: ANKA

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