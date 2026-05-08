Manisa’da Gizemli Ölüm: Mahalle Muhtarı, Traktör Üzerinde Hareketsiz Bulundu

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan, zeytinlik alanda traktör üzerinde ölü bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu değerlendirilen muhtarın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Manisa’da Gizemli Ölüm: Mahalle Muhtarı, Traktör Üzerinde Hareketsiz Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan, bugün öğlen saatlerinde, traktörüyle zeytin bahçesini sürmeye gitti. Saat 16.00 sıralarında bahçenin yarından geçen bir kişi, Çahan'ın traktöründe hareketsiz şekilde durduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Çahan'ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Çahan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Çahan'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Manisa şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Kayıp Demans Hastasından Acı Haber... Ormanda Ölü Bulundu Kayıp Demans Hastasından Acı Haber... Ormanda Ölü Bulundu
Kızılırmak’ta Zamanla Yarış: Otomobil Nehre Uçtu, Sürücü Yüzerek Çıktı Kızılırmak’ta Zamanla Yarış: Otomobil Nehre Uçtu, Sürücü Yüzerek Çıktı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği: Merkez İlçe Başkanı Albayrak Görevden Alındı CHP Afyonkarahisar'da 'Burcu Köksal' Temizliği
Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıklamıştı Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık Belgesi Ortaya Çıktı
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
Milyonluk Hesap İçin Bir Aylık Katliam Planı: Kübra Yapıcı Dosyasında Korkunç Detaylar Milyonluk Hesap İçin Bir Aylık Katliam Planı: Kübra Yapıcı Dosyasında Korkunç Detaylar
İsveçli Otomotiv Devi Autoliv Türkiye'den Çekilme Kararı Aldı: Binlerce Kişi İşsiz Kalacak Otomotiv Devi Türkiye'den Çekilme Kararı Aldı: Binlerce Kişi İşsiz Kalacak