Fırtına Cezaevinin Çatısını Uçurdu: Çok Sayıda Yaralı Var

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun çatısının uçması sonucu 15 hükümlü yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'da bugün kent genelinde kendisini gösteren ve kısa boyunca etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, fırtına kaynaklı yaşanan kazalar yürekleri ağızlara getirdi.

CEZAEVİNİN ÇATISI UÇTU

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında başlayan ve kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu binasının çatısının bir kısmı koptu.

15 HÜKÜMLÜ YARALANDI

Kopan parçanın bahçede bulunan hükümlülerin üzerine gelmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 15 hükümlü Salihli’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Manisa fırtına Cezaevi
