Manisa’da Feci Ölüm, Minibüsün Altında Kaldı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde panelvan minibüsün çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken, yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Reşatbey Mahallesi 188 Sokak'ta 22 yaşındaki Y.E.K'nin kullandığı panelvan minibüs, 75 yaşındaki Ayşe Fermancı'ya çarptı.
Panelvan minibüsün çarptığı 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kadının cenazesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA