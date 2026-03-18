Manisa'da Feci Kaza! 2 Ölü, 4'ü Ağır 5 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin karşı şeride geçip iki otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Samet Ulusoy (33) yönetimindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobil, Durasıllı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Salihli yönünden Kula istikametine giden Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35AFJ 740 plakalı otomobil ile Hasan Evren (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Araçlarda bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız (28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) ise yaralandı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt ve Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden sürücüler Ulusoy ve Karakurt'un cenazeleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

