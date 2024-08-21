Manisa'da Eski Eşini Sokak Ortasında Darp Etmişti: Şiddet Faili Erkek Tutuklandı

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerin baş aktörü olan, sokak ortasında eşini darp eden Yılmaz A., tutuklandı.

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Manisa'da Eski Eşini Sokak Ortasında Darp Etmişti: Şiddet Faili Erkek Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eski eşine sokak ortasında şiddet uygulayan fail erkeğe, sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkiler üzerine Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

16 Ağustos'ta Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde S.N.A'nın, eşi Yılmaz A. tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darp edildiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Ekiplerce yakalanan Yılmaz A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Yılmaz A. eşini sokakta darbeden kişi, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Manisa Kadına Şiddet
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