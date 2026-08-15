Manisa'da Dolum Tesisinde Patlama: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Manisa'da Dolum Tesisinde Patlama: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
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Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 09.00 sıralarında patlama oldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

Kaynak: DHA

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