Manisa'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu: Koku Gelince Fark Ettiler

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Selim Paprat, evinde ölü bulundu.

Olay, komşuların evden gelen ağır kokular üzerine durumu 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selim Paprat'ın öldüğünü tespit etti.

Savcılık incelemesinin ardından Paprat'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, mahallede yaşayan vatandaşlar hava sıcaklıkları nedeniyle de ağır koku yayan cenazenin uzun süre evden alınmamasına tepki gösterdi.

Kaynak: İHA