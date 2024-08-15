Manisa’da ‘Anne Kart’ Dönemi Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 0-5 yaş arası çocukları olan annelerİN, 'Anne Kart' ile toplu taşımadan ücretsiz yararlanabileceğini açıkladı. İlin tüm ilçelerindeki anneler bu hizmetten faydalanabilecek.

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Manisa’da ‘Anne Kart’ Dönemi Başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir projeye imza atıyor. 'Anne Kart' projesi kapsamında, 0-5 yaş arası çocukları olan annelere aylık 60 biniş ücretsiz ulaşım hakkı verilecek.

İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerdeki anneler de bu hizmetten faydalanabilecek. Başvurular, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi manisa.bel.tr üzerinden açılacak online başvuru sistemi aracılığıyla yapılacak.

'ANNELERE DESTEK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Anne Kart müjdesini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek; “Ülkemizde zorlaşan hayat şartları ve derinleşen ekonomik yoksulluğu göz önüne alarak, 0-5 yaş arası çocuğu olan annelere bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik. Bu anlamda annelerimize zaten sözümüz vardı. Şimdi hem bu sözümüzü yerine getirecek olmanın, hem de annelerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Annelerimiz, hayata geçireceğimiz Anne Kart ile aylık 60 ücretsiz biniş hakkına sahip olacaklar.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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