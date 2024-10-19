Manisa İmam Hatipliler Spor Yenilmiyor

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda 4. hafta sonunda İmam Hatipliler Spor 4 maçta 4 galibiyetle liderliğini perçinledi.

Manisa İmam Hatipliler Spor Yenilmiyor

Manisa İmam Hatipliler Spor ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Halitpaşa Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek dördüncü maçında 4’üncü galibiyetini aldı. Puanını 12’ye yükselten İmam Hatipliler Spor ligin 5. haftasında 8 Eylül Sahası’nda Alaybeyspor’u konuk edecek.
Manisa İmam Hatipliler Spor 4 maçta 15 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Kaynak: AA

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