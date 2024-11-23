Manavdan Domates Alıp İnceledi! 9 Farklı Pestisit Tespit Edildi... Ölümcül Tehlike Mahkemelik Oldu
Gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Alanya'da manavdan domates alan bir tüketici bu domatesleri analiz etti ve çıkanlar karşısında şoke oldu. Bunun üzerine harekete geçen tüketici, ölümcül tehlike hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte domatesten çıkanlar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda skandallarını ifşa etmeye devam ederken gıdalardaki tehlikeler sosyal medyadan da yayılmaya devam ediyor. Son skandal ise yemeklerin vazgeçilmezi domateste meydana geldi.
Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaşın manavdan aldığı domatesi incelediğini aktardı.
Bu incelemeye göre, Alanya'da bir manavdan alınan domateste 9 farklı pestisit tespit edildi. Bu pestisitlerden 7'si güvenli limitin altında çıkarken; Indoxacarb adlı pestisit güvenli limitin 11 katı ve Malathion adlı pestisit güvenli limitin 17 katı yüksek oranda çıktı. Bunun üzerine vatandaş suç duyurusunda bulundu.