Manavdan Domates Alıp İnceledi! 9 Farklı Pestisit Tespit Edildi... Ölümcül Tehlike Mahkemelik Oldu

Bu incelemeye göre, Alanya'da bir manavdan alınan domateste 9 farklı pestisit tespit edildi. Bu pestisitlerden 7'si güvenli limitin altında çıkarken; Indoxacarb adlı pestisit güvenli limitin 11 katı ve Malathion adlı pestisit güvenli limitin 17 katı yüksek oranda çıktı. Bunun üzerine vatandaş suç duyurusunda bulundu.