Maltepe'de Zincirleme Kaza! İETT Otobüsünün Camları Patladı, Yolcular Yaralandı

İstanbul'un Maltepe İlçesi, D100 Karayolu Kadıköy istikametinde saat 10.30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, T.Ç. hakimiyetindeki İETT otobüsü seyir halindeyken aşırı yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp önce otomobile, ardından minibüse çarparak ters yöne döndü. Kazanın etkisiyle İETT otobüsünün camları patladı. Kazada otobüsün içindeki yolculardan 4'ü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansın içinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA