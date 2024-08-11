Maltepe'de Kamyonetle Ticari Araç Çarpıştı: 1 yaralı

Maltepe'de hafif ticari araçla süt yüklü kamyonet çarpıştı. Sürüklenen kamyonet, park halindeki servis minibüsüne çarparak durabilirken, ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Maltepe'de Kamyonetle Ticari Araç Çarpıştı: 1 yaralı

Saat 10.30 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde, Kooperatif Caddesi ile Feyzullah Caddesi'nin kesişiminde kaza meydana geldi. İddiaya göre, M.T.'nin kontrolündeki hafif ticari araç, Kooperatif Caddesi'nden çıktığı sırada, Feyzullah Caddesi'nden gelen A.G. yönetimindeki 34 HF 8590 plakalı süt kamyonetine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonet, sürüklenerek park halindeki servis minibüsüne çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonetteki sütler yola döküldü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek yönden sağladı.

Kazada hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü M.T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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