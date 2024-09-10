Maltepe’de 6 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazada 1 Kişi Yaralandı

Maltepe’de D100 Karayolu’nda iki araç çarpıştı. Kaza yapan araçları fark edemeyen 4 otomobil daha kazaya karıştı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Hyundai marka 17 ABD 601 plakalı araca, orta şeritten sol şeride kontrolsüz geçmek istediği sırada, arkadan gelen Seat marka 06 DFB 894 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından arkadan seyir halde ilerleyen 4 araç da duramayarak kazaya karıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yoldan geçen motosikletli gaza basıp kazaya karışanlara el salladı

Ayrıca kazanın olduğu D100 Karayolu’nda polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Polis ekipleri olayla ilgili gerekli tutanakları ve kazaya karışan araçların çekilmesiyle uğraşırken karşı yönde ilerleyen bir motosikletli ayağa kalkarak gaza basıp kazaya karışanlara el salladı. Kazaya karışan araç sürücüleriyle adeta dalga geçen motosiklet sürücüsü hakkında da polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: AA