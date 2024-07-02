Maltepe Belediye Meclisi'nde gerginlik! 'Gezi' tartışması çıktı; AKP grubu salonu terk etti

Maltepe Belediyesi Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen başkanlığında belediye binasında yapıldı. Toplantıda "Gezi Parkı Direnişi" ile ilgili tartışma yaşanmasının ardından AKP’li Kamil Karabak’ın talimatıyla AKP Grubu toplantıyı terk etti.

"GEZİ DİRENİŞİNİ ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Köymen, toplantıda yaptığı konuşmada, "Gezi direnişini biz anmaya devam edeceğiz. Gezi bir kalkışma değil. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların tamamına karşı bir direniştir" dedi.

'DEVLETE MEYDAN OKUMAK'LA SUÇLADI

AKP Maltepe Grup Başkanvekili Kamil Karabak ise Köymen'in açıklamalarına tepki göstererek, Köymen'i "devlete meydan okumakla" suçladı. Karabak, "İki aydır burada küçük küçük böyle dokunuşlar yapıyorsunuz. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Burası devlete meydan okuma yeri değil. Burası millete hizmet etme yeridir, orada ne yazıyor? 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' gündemimize bakalım, işimize bakalım" dedi.

AKP GRUBU SALONU TERK ETTİ

Karabak, sözlerine şöyle devam etti:

"O zaman 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisinin önceki genel başkanı tankların önünden tıpış tıpış yürüdüğü, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbeyi seyrettiği zaman buna ne açıklama yapacaksınız? Biz Gezi olaylarında da 17-25 Aralık'ta da 15 Temmuz'da da hep beraber millet olarak kenetlendik. CHP'lisiyle, AK Parti'lisiyle, MHP'lisiyle ülkemize sahip çıktık. Gezi bir kalkışmadır.

Sayın Başkan Maltepe Belediyesi'nin başkanıdır. Maltepe'nin belediye başkanıdır meclisin başkanıdır değil mi? Burada gruplar siyaset yapar. Benim söylediğim bu. AK Parti olarak salonu terk ediyoruz."

Yaşanan tartışmanın ardından AKP Grubu üyeleri toplantıyı terk etti.

Kaynak: AA