Maliyetler Artınca İşçi Bulamadı: Tarlaya Gelip Kendisi Toplayana Yarı Fiyatından Satıyor

Bolu'da 'Kendin topla, ucuz al' kampanyası başlatan Ziraat Mühendisi Muhterem Çilata (40), 4 dönümlük tarlasına ektiği, pazarda 180 lira olan bamyayı kendisi toplayana yarı fiyatına sattı.

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Maliyetler Artınca İşçi Bulamadı: Tarlaya Gelip Kendisi Toplayana Yarı Fiyatından Satıyor - Resim: 1

Mudurnu ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Muhterem Çilata, artan işçi maliyetleri nedeniyle 4 dönümlük tarlasına ektiği bamyaları toplattıramadı. Çilata, bamyanın tarlada kalmaması için kampanya başlattı. Pazarda kilosu 180 lira olan bamyayı, kendi toplayan vatandaşlara 80 liraya satacağını duyurdu. 'Kendin topla, ucuza al' kampanyasını duyuran Çilata'nın tarlasına vatandaşlar, sabah saatlerinde geldi. Kilolarca ürün toplayan vatandaşlar, bamyayı yarı fiyatına satın aldı. Kampanyanın yararlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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