Malatya’nın Yüzlerce Dönümlük Alanda Yangın!

Malatya’da yüzlerce dönümlük bir alanda anız yangını çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, inceleme başlatıldı.

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Malatya’nın Yüzlerce Dönümlük Alanda Yangın!

Malatya’nın Arguvan İlçesi Yamaç Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı.

Çıkan yangın yüzlerce dönümlük bir alanda etkili olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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