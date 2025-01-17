Malatya'daki 'Hala Katili' Tutuklandı
Malatya Darende'de ziyarete gittiği halası Emine Gürbüz'ü öldüren Burak Kurnaz tutuklandı. Gürbüz ise mahalle mezarlığına defnedildi
Malatya'nın Darende ilçesi Irmaklı Mahallesi'nde İstanbul'dan giden Burak Kurnaz, halası Emine Gürbüz'ü bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Gürbüz'ün cenazesi, öğle vakti Irmaklı Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Burak Kurnaz ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA