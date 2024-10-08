Malatya'da Zincirleme Kaza 5 Yaralı

Malatya'da çekici ve iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da Zincirleme Kaza 5 Yaralı

B.K. idaresindeki 44 AGR 198 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde çevre yolunda S.B. yönetimindeki 14 FJ 995 plakalı çekici ile F.A. yönetimindeki 44 AEU 705 plakalı otomobil çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan B.K, A.Ö, M.M.D, M.G. ve S.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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