Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Yüzlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, farklı türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Malatya'da Zehir Tacirlerine Operasyon: Yüzlerce Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 12'si hedef şahıs olmak üzere 16 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, 850 adet sentetik ecza hap, 83,05 gr metamfetamin maddesi, 6,20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4,72 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Uyuşturucu
Kütahya’da Yangın Paniği! 1 Dönüm Arazi Zarar Gördü Kütahya’da Yangın Paniği! 1 Dönüm Arazi Zarar Gördü
Van Gogh Tablosuna Saldırmışlardı! Aldıkları Ceza Belli Oldu Van Gogh Tablosuna Saldırıya Hapis Cezası
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor
Salep Böyle Pişirilmeliymiş : Kıvamını Tam Tutturmanın Yolu Bulundu Salep Böyle Pişirilmeliymiş : Kıvamını Tam Tutturmanın Yolu Bulundu