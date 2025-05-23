Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda şüphelilere ait arazi, araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 683 adet sentetik ecza hapı,15 gram kubar esrar, 24 kök kenevir bitkisi ile 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA