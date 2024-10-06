Malatya’da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde saat 21.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA